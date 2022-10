iPad (2021): BEST BUY, perché spendere di più?

Se state cercando un nuovo tablet di casa Apple e siete indecisi su cosa comprare, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Oggi vi consigliamo l’ottimo iPad (2021) con processore Apple Bionic A13, lo stesso che troviamo in iPhone 11 Pro. Questo device è semplicemente meraviglioso e noi vi suggeriamo di farci un pensierino per diversi motivi. In primo luogo, è un articolo potentissimo che riesce ad eseguire software pesanti e complessi senza il minimo problema; inoltre, è perfetto per il gaming da mobile o per lo studio. In molti lo usano anche per lavorare. Senza dimenticare che è perfetto per l’editing fotografico, per il relax da divano e molto altro ancora. Perché spendere di più dunque? Se considerate che può essere vostro a soli 329,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo, capirete bene che ci troviamo di fronte ad un prodotto assolutamente meraviglioso.

iPad (2021): eccellente a soli 329€ su Amazon

Tutto parte da una semplice domanda: cosa ci dovete fare con il tablet? La verità è che Apple ha realizzato un capolavoro con questo device e che, vi garantisco anche dopo averne provati tanti, è difficile trovare di meglio. Il rapporto qualità-prezzo è meraviglioso e non capiamo perché spendere di più se poi l’uso che se ne deve fare è molto basico. Certo, ognuno spende i soldi come vuole, ma alla fine, un Apple Silicon su un software (ancora) molto limitato, a quanto è realmente utile?

Se volete l’iPad per studiare, per giocare, per vedere film e serie TV in streaming, per disegnare, per prendere appunti, per firmare i documenti, per scrivere la tesi, per lavorare con la grafica, lui è perfetto. Capite bene che gli ambiti di utilizzo sono pressocché infiniti. Lo trovate in sconto a 329,00€ al posto di 389,00€. Fate presto perchè potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.