iPad (2021): bastano solo 329€ per un tablet TUTTOFARE

Se stai cercando un nuovo tablet che sia adatto sia allo studio che allo svago multimediale “da divano”, ma che sia eccellente anche per gli utilizzi creativi e professionali, e magari non vuoi spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per te. Si chiama iPad (2021) ed è un’ammiraglia strepitosa che, grazie agli sconti di Amazon, costa solo 329,00€, spese di spedizione incluse.

iPad (2021): il tablet di Apple che costa poco ma fa tutto

iPad (2021) è equipaggiato con il chip A13 Bionic, lo stesso processore che ha alimentato l’iPhone 11 e l’iPhone SE (2020). Questo significa che offre prestazioni fluide, reattive e affidabili, adatte a una vasta gamma di attività, dalla navigazione web alla gestione di app complesse. Indipendentemente dallo scopo, il tablet è in grado di gestire agevolmente tutte le sfide quotidiane e le richieste più esigenti.

Vanta un ampio display Retina da 10,2 pollici dai colori vivaci, che riproduce immagini nitide e ben luminose. Questo schermo è perfetto per godersi film, serie TV, giochi e contenuti multimediali di ogni tipo. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura dei colori in base all’illuminazione circostante, migliorando ulteriormente l’esperienza visiva e rendendo la lettura più confortevole.

Una delle caratteristiche distintive dell’iPad (2021) è la sua compatibilità con la Apple Pencil di prima generazione e la con la Smart Keyboard. Queste opzioni rendono il dispositivo ancora più versatile, permettendoti di prendere appunti, disegnare, creare contenuti e lavorare come se fossi al PC ma con uno strumento leggerissimo e portatile. Sia che tu sia uno studente, un professionista o un creativo, la combinazione di queste periferiche amplia le potenzialità dell’iPad (2021) e lo trasforma in un gadget unico.

Sotto la scocca esegue il sistema operativo iOS, che offre un’esperienza user-friendly, un’ampia selezione di app e un ambiente sicuro. Inoltre, grazie agli aggiornamenti software costanti forniti da Apple, puoi stare tranquilla* che rimarrà aggiornato con le nuove funzionalità e le patch di sicurezza a lungo. Lo pagherai solo 329,00€; se hai già un iPhone o hai l’ecosistema Apple completo, non puoi lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.