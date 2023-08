iPad (2021): a soli 319,00€ è il BETS BUY del giorno

Oggi vi parleremo di iPad (2021), un tablet leggero ma potentissimo, capace di fare qualsiasi cosa e con un prezzo di vendita decisamente irrisorio. Costa solo 319,00€ grazie allo street price di Amazon, potrete portarvi a casa un tablet eccezionale, con Touch ID al seguito e molto altro ancora. Questo gadget risulta essere un vero game changer nel quotidiano; è ottimo sia per il gaming che per lo svago multimediale ed è particolarmente indicato per studenti. Dispone del supporto per la Apple Pencil di prima generazion, un pulsante Home con sblocco biometrico e c’è un processore Apple Bionic A13, lo stesso chip che troviamo sotto iPhone 11 Pro, per intenderci. Le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo e ciò implica che avrete anche altri vantaggi al seguito.

iPad (2021): il Best Buy per lo svago e lo studio

In primo luogo segnaliamo che la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita. In pochissimi giorni il tablet arriverà a casa vostra o presso il vostro domicilio o un posto da voi designato. Volendo, si può scegliere la consegna presso uno dei tanti Amazon Locker o Hub presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e poi si può godere di un anno di garanzia con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata. Infine, c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Come detto, iPad (2021) è il miglior tablet per lo svago perché fa girare fluidi tutti i software. Non di meno, va benissimo anche per i giochi, sia quelli scaricati da App Store che quelli presenti su Apple Arcade. Insomma, questo dispositivo è un game changer, nel vero senso della parola. A soli 319,00€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.