iPad (2021) a meno di 350€ OGGI su Amazon

Uno dei tablet più interessanti del momento è sicuramente l’iPad di nona generazione uscito nel 2021. Questo prodotto, sebbene abbia già quasi due anni, è ancora un ottimo alleato nel quotidiano ed è – soprattutto – uno dei migliori acquisti che si possano fare oggi su Amazon. Costa pochissimo (solo 349,00€ al posto di 439,00€) e c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio e sappiate che si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (a tasso zero).

iPad (2021): imperdibile a questo prezzo

Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo di listino e c’è la possibilità di usufruire di tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare la garanzia di un anno con il costruttore (valida in qualsiasi Apple Store del mondo) e quella di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Il prodotto è IVA inclusa e la transazione che avverrà su Amazon sarà super sicura, protetta e affidabile. Non avrete nulla da temere e potrete dormire sonni tranquilli, anche nel servizio post-vendita.

iPad (2021) è uno dei tablet più versatili di sempre; anche se presenta il chip Apple Bionic A13 sotto la scocca, lui garantisce performance degne di nota. Consente infatti il gaming ad alte prestazioni, è ottimo anche per il gioco in cloud su Apple Arcade ed è un perfetto alleato per la quotidianità visto che è pensato per un utilizzo “da divano”. È comodissimo anche per gli studenti, per chi prende molti appunti, per chi scrive parecchio, per lavoro o per diletto. Approfittate di questa fantastica promozione per farlo vostro a soli 349,00€ grazie agli sconti di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.