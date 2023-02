iPad (2021): a meno di 350€ è quello giusto da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un tablet per lo svago, per l’intrattenimento multimediale, per il relax quotidiano, abbiamo la miglior soluzione che ci sia oggi in circolazione, ad un prezzo strepitoso. Parliamo di iPad (2021), il device entry level per eccellenza che oggi si porta a casa a soli 349,00€ al posto di 439,00€. Il dispositivo è infatti venduto e spedito da Amazon e gode di innumerevoli vantaggi esclusivi. Come non citare la possibilità di dilazionare il pagamento del gadget in comode rate con il sistema interno al sito (a tasso zero) o in piccolissimi importi con il servizio di Cofidis.

Segnaliamo poi che la consegna è gratuita e veloce; in pochissimi giorni sarà a casa vostra o presso il vostro domicilio e infine, si potrà usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. La garanzia di due anni vi farà dormire sonni tranquilli; i tecnici esperti del sito saranno sempre pronti ad aiutarvi e assistervi, via chat o via telefono, ma volendo, si potrà godere anche della garanzia di Apple per un anno, ulteriormente espandibile però con AppleCare o AppleCare+.

iPad (2021): il tablet entry level oggi al miglior prezzo

Il tablet iPad (2021) presenta il classico design con schermo LCD IPS da 10,2″, è leggerissimo, compatto, dispone del pulsante Home con Touch ID per lo sblocco e il blocco del dispositivo e gode della presenza di una singola selfiecam per le videocall e di una lente principale da 12 Mpx sulla back cover che gira video in 4K.

Si può usare questo prodotto per qualsiasi operazione; per il gaming, per lo svago, per il relax da divano o per studiare. È ottimo anche per prender appunti grazie al supporto della Apple Pencil di prima generazione. A 349,00€ è quello giusto da comprare oggi; fate presto se siete interessati, prima che terminino le scorte su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.