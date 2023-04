iPad (2021) 64 GB WiFi+Cellular in SUPER SCONTO su Amazon (-13%)

Se state cercando un tablet domestico per l’intrattenimento multimediale o un prodotto versatile per vedere film e serie TV in mobilità, ma anche prendere appunti, disegnare, lavorare al volo (magari sfruttando le peculiarità della Apple Pencil), questo iPad (2021) può fare al caso vostro. Nello specifico, la versione in sconto presenta ben 64 GB di memoria interna, ha il modulo Cellular per la piena compatibilità con le reti di nuova generazione. Costa 529,99€ al posto di 609,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un’offerta semplicemente fantastica per un gadget che, ancora oggi, sa dire la sua nel panorama mondiale tecnologico.

Grazie ad Amazon avrete accesso alle spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e gratuita, ma non solo. Avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio nostrano e ci sarà il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Con Apple avrete un anno di garanzia e con Amazon ben due, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Dulcis in fundo, sappiate che si potrà dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

iPad (2021): un tablet meraviglioso

Certo, il design è quello “storico”, con pulsante Home contenente il Touch ID e cornici generose, ma è un classico senza tempo. È leggerissimo, si tiene bene in mano, ha il processore Apple Bionic A13 sotto la scocca e il modulo per la SIM in versione LTE. Tutte le app gireranno fluide, anche quelle più impegnative come Photoshop o i videogame come PUBG Mobile o COD Mobile. Lo schermo è da 10,2 pollici e supporta la Apple Pencil di prima generazione.

Con uno sconto così alto, iPad (2021) a 529,99€ è il tablet perfetto da comprare oggi, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.