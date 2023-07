iPad (2018) di sesta generazione: ha ancora senso nel 2023?

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente interessante. Di fatto, iPad (2018) di sesta generazione si porta a casa con soli 240,58€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione dispone di 128 GB di memoria interna, è in colorazione grigio siderale ed è, ovviamente, un ricondizionato, ma tranquilli: le sue condizioni saranno “pari al nuovo”, quindi sarà quasi indistinguibile da un prodotto confezionato. Oltre a risparmiare, farete una scelta saggia per l’ambiente. Ma avrà senso nel 2023 un tablet del genere?

iPad (2018): non lasciatevelo sfuggire

La scelta di acquistare un iPad (2018) di sesta generazione dipende dalle vostre esigenze e dal budget a vostra disposizione. Sebbene sia un modello più datato rispetto agli ultimi iPad disponibili sul mercato, potrebbe ancora essere una buona opzione per alcuni utenti, a seconda di come si intende usare il dispositivo. Nello specifico, va benissimo per chi deve utilizzare per vedere contenuti in streaming, per lo svago multimediale da divano, per il gaming blando.

Nonostante non sia il modello più recente, infatti, questo tablet offre comunque prestazioni solide per la maggior parte delle attività quotidiane, come navigazione web, lettura, streaming multimediale, utilizzo di app e giochi non troppo esigenti.

Al momento dell’uscita, l’iPad (2018) è stato lanciato con iOS 11 e continua a ricevere aggiornamenti software, quindi potrebbe ancora essere supportato per un po’ di tempo, ergo riceverà anche iPadOS 17 a settembre. Esteticamente è simile all’iPad (2021), con schermo Retina LCD IPS e pulsante Home con Touch ID. Non manca poi il supporto per la Apple Pencil di prima generazione. Insomma, a soli 240,58€ è un vero best buy che va benissimo per tantissime attività. Noi ci sentiamo di consigliarlo a tutti perché è un gadget concreto, solido. Grazie ad Amazon avrete poi un anno di garanzia con assistenza tecnica dedicata; è un ricondizionato ma in condizioni eccellenti. Non lasciatevelo sfuggire.

