Secondo un recente rapporto pubblicato online, l'Apple iPad 2 del 2011 è ora ufficialmente obsoleto in tutto il mondo. Questo dispositivo ha pagato i suoi debiti ed è stato il secondo tablet lanciato da Steve Jobs in persona nel lontano marzo 2011.

iPad 2: dieci anni di onorata carriera

Meno di un anno dopo il lancio dell'iPad di prima generazione, il rilascio dell'iPad di seconda generazione ha segnato una svolta nella linea di prodotti e ha gettato le basi per gli anni a venire. Apple ha aggiunto l'iPad 2 alla sua lista di prodotti “vintage e obsoleti” nel maggio 2019. A quel tempo, il prodotto era “obsoleto” in tutti i paesi ad eccezione degli Stati Uniti e della Turchia. Tuttavia, adesso, il colosso di Cupertino ha appena aggiornato la lista, aggiungendo l'Apple iPad 2 all'elenco ufficiale globale.

Ora, il terminale è ufficialmente obsoleto in tutto il mondo.

L'iPad di seconda generazione adottava un design più sottile del 33% rispetto all'iPad originale. L'Apple iPad 2 ha anche introdotto “nuove” funzionalità, come la camera frontale per le chiamate FaceTime, il giroscopio e il processore A5 dual-core aggiornato. La sua velocità è doppia rispetto a quella dell'iPad (2010) e la sua velocità di elaborazione grafica è fino a 9 volte più performante. L'Apple iPad 2 fino alla sua “morte” è stato venduto in due colori: bianco e nero.

Apple classifica i prodotti fuori produzione da almeno sette anni come “obsoleti”: questo significa che non possono ottenere alcun servizio hardware da Apple o dai suoi fornitori di servizi.

Nel corso degli anni, sono stati apportati miglioramenti significativi alla gamma di tablet dell'azienda. L'ultimo iPad Pro non ha nulla a che fare con l'iPad 2 di Apple di 10 anni. Questo dispositivo (iPad Pro 2021) viene fornito con il chip Apple M1 e utilizza uno schermo da 12,9 pollici Liquid retina XDR.

La compagnia americana afferma che questo nuovo pannello offre maggiori dettagli per flussi di lavoro HDR ad alte prestazioni. Questo dispositivo è uscito da pochissimi giorni in commercio ma è ancora introvabile a causa di alcuni problemi di produzione accorsi sulla realizzazione dei mini LED dello schermo.

In termini di prestazioni, Apple è abbastanza fiduciosa su questo dispositivo: la società afferma di offrire velocità 5G più elevate. Ha dichiarato che “con il 5G disponibile su iPad Pro, i clienti in movimento possono fare ancora di più con prestazioni migliori e accesso a velocità di download e upload di nuova generazione, ottimo per streaming video di qualità superiore, collaborazione in tempo reale o FaceTime in alta definizione“.

Apple

Tablet