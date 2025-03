iPad 11 è già in offerta: a questo prezzo è il tablet da prendere

Il nuovo iPad 11 con chip A16 è protagonista di una nuova offerta su eBay e grazie al codice sconto MARZO25 è ora disponibile al prezzo scontato di 359 euro scegliendo la versione da 128 GB, acquistabile anche in 3 rate e con garanzia di 24 mesi. In questo momento, si tratta del tablet da prendere per rapporto qualità/prezzo. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto.

iPad 11: un affare vero a questo prezzo

Con iPad 11 si va sul sicuro ed è possibile acquistare un ottimo tablet, con prestazioni eccellenti e un prezzo contenuto. Tra le specifiche tecniche del modello in offerta troviamo un display Liquid Retina da 10,9 pollici a cui si affianca il SoC Apple A16 che viene supportato da 128 GB di memoria interna. Il tablet ha la connettività Wi-Fi e include due fotocamere, una anteriore e una posteriore, con sensori da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iPadOS, con possibilità di sfruttare aggiornamenti frequenti da parte di Apple. Il modello in questione ha un rapporto qualità/prezzo ottimo e rappresenta oggi il best buy dell’intero mercato dei tablet.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MARZO25 è ora possibile acquistare iPad 11 al prezzo scontato di 359 euro. Il tablet di Apple è disponibile anche con pagamento in 3 rate, tramite PayPal oppure Klarna, diventando un vero e proprio affare. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo. Il modello ha 24 mesi di garanzia.