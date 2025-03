iPad 11 disponibile su Amazon: è già un best buy tra i tablet

Il nuovo iPad 11 è disponibile da subito su Amazon con possibilità di acquistare tutte le varianti in gamma. Il nuovo tablet di Apple parte da 409 euro andando a migliorare, sotto tutti gli aspetti, la generazione precedente, con un netto passo in avanti in termini di potenza e il raddoppio della capacità di archiviazione. Venduto direttamente da Amazon, il tablet è acquistabile tramite il box qui di sotto con consegne dal 12 marzo.

iPad 11: un vero best buy

La scheda tecnica di iPad 11 comprende un display Liquid Retina da 11 pollici oltre al SoC Apple A16 Bionic, una garanzia per prestazioni elevate in questa fascia di prezzo. Anche se Apple non ha fornito informazioni a riguardo, il tablet dovrebbe avere 6 GB di RAM (invece che 4 GB come la generazione precedente). Maggiori dettagli in tal senso arriveranno a breve. La nuova generazione di iPad può contare su 128 GB di storage (ci sono anche varianti da 256 GB e 512 GB) oltre che sul sistema operativo iPad e su due fotocamere da 12 Megapixel, una anteriore e una posteriore. C’è anche il Touch ID.

Su Amazon è possibile preordinare tutta la gamma di iPad 11. I prezzi sono i seguenti:

128 GB: 409 euro

256 GB: 539 euro

512 GB: 789 euro

Le versioni Wi-Fi + Celluar, invece, costano 170 euro in più. La gamma iPad è venduta direttamente da Amazon, con possibilità di scegliere tra quattro colorazioni disponibili. Le consegne partono il 12 marzo. Considerando le tante richieste, i tempi di consegna potrebbero allungarsi per chi effettuerà l’acquisto nel corso dei prossimi giorni.