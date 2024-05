iPad di 10a generazione da 10,9 pollici: con PROMO eBay RISPARMI 85€

Gli sconti edays su eBay spaccano il Web e anche oggi potrai a fare l’acquisto dei tuoi sogni spendendo molto meno. Ad esempio quello che voglio segnalarti oggi è questo bellissimo iPad di 10ª generazione da 10,9 pollici che puoi avere a soli 354,99 euro, invece che 439 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PSPRMAY24 poco prima di completare l’acquisto.

E così potrai avere un doppio sconto che sul totale arriva fino a farti risparmiare la bellezza di 85 euro. Soprattutto potrai ottenere uno dei migliori dispositivi in circolazione. Che tu lo voglia usare per lavoro, scuola o semplicemente per hobby questa è la scelta migliore che puoi fare.

iPad di 10a generazione a prezzo a terra su eBay

Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che un iPad non si può paragonare a nient’altro se non ai modelli successivi sempre di Apple. E dato che oggi lo potrai avere a molto meno si tratta dell’offerta del giorno. In questa versione avrai a disposizione 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM.

Possiede il potente chip A14 Bionic che ti permette di lavorare anche multitasking senza problemi. Sempre veloce e fluido. Possiede un bellissimo display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone per colori intensi e vivaci. Ha una fotocamera posteriore e frontale da 12 MP per foto e video sensazionali. Gode del touch ID per lo sblocco veloce e possiede una batteria che dura lungo.

Stai ancora leggendo? Non c’è più tempo per farlo. A questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili si dissolveranno in pochi istanti. Quindi prima che ciò succeda vai su eBay e acquista il tuo iPad di 10ª generazione da 10,9 pollici a soli 354,99 euro, invece che 439 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento. Tra l’altro non devi preoccuparti nemmeno della spedizione, lo riceverai a casa tua entro tre senza pagare nulla.