iPad 10 su Unieuro è tuo a soli 409€: un MIRACOLO

La promo San Valentino di Unieuro è spettacolare. Infatti, tra i tantissimi prodotti in promozione, per fare regali fantastici, c’è il nuovissimo Apple iPad 10 64GB. Al suo minimo storico, oggi lo acquisti a un prezzo da vero e proprio miracolo. Mettilo in carrello a soli 409 euro, invece di 589 euro. In pratica stai risparmiando esattamente 180 euro! Si tratta di un’occasione pazzesca che non devi assolutamente lasciarti scappare. Cosa stai aspettando? La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

iPad 10: un vero compagno di giornata

Porta sempre con te il nuovo Apple iPad 10 64GB. Grazie al suo display da 10,9 pollici Liquid Retina, hai sia lo spazio adeguato per lavorare, studiare e giocare al meglio, sia le dimensioni perfette per portarlo sempre con te senza fatica né ingombro. Perfetto per scrivere, giocare, creare e rimanere in contatto con chi vuoi, sostituirà a pieno il tuo laptop in quanto a praticità, comfort e prestazioni. Infatti, grazie al suo chip A14 Bionic di Apple, è estremamente reattivo e fluido, offrendo prestazioni elevate.

Acquistalo ora a soli 409 euro, invece di 589 euro. Con Unieuro non solo risparmi 180 euro su questo acquisto, ma puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 136,33 euro al mese. Il primo addebito al momento della conferma dell’ordine, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

