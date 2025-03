iPad 10: prezzo mai visto su Amazon per la versione da 256 GB | BEST BUY

iPad 10 è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: con la nuova promo in corso oggi, infatti, la versione da 256 GB del tablet di Apple è ora disponibile al prezzo scontato di 399 euro. In alternativa, c’è la versione da 64 GB che viene proposta al prezzo scontato di 309 euro. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili. Entrambe le varianti del tablet di Apple sono proposte ora al prezzo minimo storico.

iPad 10: ora è un vero affare

La scheda tecnica di iPad 10 comprende un display Liquid Retina da 10,9 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic. C’è spazio anche per 64/256 GB di storage e per il supporto alla connettività Wi-Fi 6. Da segnalare anche la presenza di un sensore per la scansione dell’impronta digitale Touch ID. Il tablet ha il sistema operativo iPadOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di:

Entrambe le varianti sono ora disponibili al prezzo minimo storico. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata da comprare. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un nuovo tablet. iPad 10, al prezzo proposto, diventa un vero e proprio best buy con la garanzia di poter offrire prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.