iPad 10: prezzo in CROLLO su Amazon, è MINIMO STORICO

Occasionissima da non farti scappare su Amazon dove il prezzo di iPad 10, nella colorazione Argento del modello WiFi da 64GB, è crollato al minimo storico assoluto di soli 309 euro. Il tablet è disponibile con spedizione immediata e puoi anche pagarlo a rate scegliendo tra due differenti opzioni al checkout.

iPad 10: un tablet perfetto per studio, lavoro e intrattenimento

iPad 10 è un tablet potente, elegante e versatile perfetto per accompagnarti in ogni situazione della giornata. Forte di un display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone, ti offre contenuti nitidi e brillanti perfetti per lavorare, studiare o guardare i tuoi contenuti preferiti.

Il dispositivo è alimentato dal potente chipset A14 Bionic, per prestazioni velocissime per qualsiasi attività e senza sacrificare l’autonomia, che dura tutto il giorno senza problemi. La scocca include anche una fotocamera posteriore da 12 megapixel con grandangolo e una frontale da 12 megapixel con inquadratura automatica utile per le videochiamate.

Il tasto include un Touch ID con cui sbloccare il dispositivo e fare acquisti in sicurezza tramite la tua impronta digitale. La connettività WiFi 6 è perfetta per prestazioni di rete veloci e affidabili, mentre la porta USB-C semplifica la ricarica e il trasferimento dei dati.

Il compagno ideale per scuola, università, lavoro e tempo libero: acquista adesso iPad 10 in offerta al minimo storico di 309 euro.