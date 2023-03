iPad 10: ora in offerta al MINIMO STORICO su Amazon (anche in 5 rate)

iPad 10 è l’ultima generazione del tablet di Apple che ha debuttato sul finire dello scorso anno, conquistando subito un ruolo di primissimo piano sul mercato. Con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento, iPad 10 è disponibile al prezzo scontato di 529 euro invece di 589 euro, con un taglio di 60 euro e con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili.

Si tratta del nuovo minimo storico. L’offerta riguarda la variante da 64 GB di storage con supporto Wi-Fi. Da notare che a prezzo ridotto c’è anche la variante da 256 GB che viene proposta a 699 euro invece di 789 euro, sfiorando il precedente minimo storico. Anche questa versione è acquistabile a rate.

Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

iPad 10: ora al nuovo prezzo minimo storico su Amazon

Tra le specifiche di iPad 10 troviamo un display da 10,9 pollici e un design che abbandona quello tradizionale, con il tasto fisico centrale, per adottare una soluzione più moderna, simile a quelle già utilizzate da Apple per i modelli Air e Pro. A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC Apple A14 Bionic, vera e propria garanzia di prestazioni al top per il segmento di mercato.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad 10 64 GB al prezzo scontato di 529 euro invece di 589 euro. La versione da 256 GB, invece, è disponibile al prezzo di 699 euro invece di 789 euro. In sconto ci sono diverse colorazioni della gamma del tablet, tutte disponibili anche con acquisto in 5 rate mensili. Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.