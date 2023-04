iPad 10: ora al MINIMO STORICO su Amazon è un BEST BUY

La decima generazione di iPad, nota anche come iPad 10, è ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro con una nuova offerta di Amazon. Si tratta del nuovo minimo storico sullo store per il tablet di Apple proposto nella variante da 64 GB con supporto Wi-Fi. L’offerta si estende a più colorazioni della gamma e c’è anche la possibilità di effettuare l’acquisto pagamento in 5 rate mensili. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPad 10: ora al prezzo giusto su Amazon

iPad 10 diventa sempre più conveniente: il tablet di Apple è protagonista di una nuova offerta di Amazon che lo rende il modello di riferimento della sua fascia di prezzo. Tra le specifiche tecniche troviamo il chip Apple A14 Bionic a cui si affianca un display Liquid Retina da 10,9 pollici di diagonale con Ture Tone.

Da notare anche una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Il tablet supporto il Wi-Fi 6 per una connessione wireless ad alta velocità e l’autenticazione con Touch ID. C’è anche il connettore USB-C. Lato software troviamo iPadOS, sempre aggiornato e ottimizzato al meglio da parte di Apple. Il tablet supporta anche la prima generazione di Apple Pencil.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 499 euro con la possibilità anche di pagare in 5 mesi senza interessi. L’offerta riguarda il tablet proposto con 64 GB di storage e supporto Wi-Fi. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento direttamente al link riportato qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.