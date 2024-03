iPad 10 in offerta al nuovo MINIMO STORICO: è il tablet da prendere

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet, in questo momento, la scelta giusta è, senza dubbio, iPad 10. Il tablet di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 365 euro, con possibilità di pagare anche in 3 rate senza interessi con PayPal, grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAR24, da aggiungere nell’apposito campo del carrello, prima di completare l’ordine. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10: a questo prezzo è un vero best buy

Con iPad 10 è possibile accedere a un tablet con un rapporto qualità/prezzo elevatissimo. Tra le specifiche troviamo un display da 10,9 pollici oltre al potente SoC Apple A14 Bionic. Si tratta di una combinazione vincente e che non ha rivali in questa fascia di prezzo. La versione in offerta ha 64 GB di storage oltre alla connettività Wi-Fi. Il sistema operativo è iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 365 euro, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal, sfruttando il codice sconto PSPRMAR24. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un tablet completo, veloce e in grado di offrire anni e anni di funzionamento ottimale, grazie anche al supporto software di Apple. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto e poi aggiungere il dispositivo al carrello, ricordando di utilizzare il codice sconto per ottenere un ulteriore taglio di prezzo.