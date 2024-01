iPad 10 in offerta al MINIMO STORICO su Amazon: è un BEST BUY

Acquistare un nuovo tablet diventa più conveniente grazie all’offerta Amazon di oggi dedicata a iPad 10. La decina generazione del tablet di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 449 euro, toccando il nuovo minimo storico per la variante con 64 GB di storage e supporto Wi-Fi. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, anche pagando con carta di debito. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10 al minimo storico su Amazon: è un best buy da non farsi sfuggire

Con iPad 10 è possibile accedere a un tablet completo e ricco di funzionalità. Tra le specifiche troviamo il SoC Apple A14 Bionic, affiancato da un display Liquid Retina da 10,9 pollici. C’è poi il SoC Apple A14 Bionic, garanzia di prestazioni al top per la fascia di prezzo. Il tablet di Apple ha il Touch ID per lo sblocco e l’autenticazione in sicurezza. C’è anche la possibilità di utilizzare il Wi-Fi 6. Da notare, tra le specifiche, una fotocamera anteriore da 12 Megapixel e una fotocamera posteriore da 12 Megapixel. Il sistema operativo è iPadOS. iPad 10 ha una porta USB-C per la ricarica e il collegamento di vari accessori.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 449 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet, acquistabile anche in 5 rate mensili senza interessi. Per sfruttare la promozione, valida per diverse colorazioni, basta cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.