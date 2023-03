iPad 10: con un prezzo scontato è il TABLET GIUSTO da comprare

Chi è alla ricerca di un nuovo tablet non può certo trascurare la gamma iPad, vero e proprio punto di riferimento del settore, e, in particolare, iPad 10 ovvero la decima generazione del tablet di Apple che ha debuttato sul finire dello scorso anno.

Questo modello di iPad è ora protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 529 euro invece di 589 euro con la possibilità anche di optare per il pagamento in 5 rate mensili, senza interessi.

L’offerta riguarda la versione da 64 GB con connettività Wi-Fi del tablet di Apple che può contare su di un display da 10,9 pollici e sul SoC Apple A14 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti per la fascia di prezzo. Per accedere all’offerta, disponibile per varie colorazioni del tablet, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPad 10: ora al prezzo giusto con la nuova offerta di Amazon

La 10° generazione di iPad può contare su di un display Liquid Retina con True Tone e diagonale da 10,9 pollici. A gestire il funzionamento del dispositivo troviamo il chip Apple A14 Bionic, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo. Ci sono anche due fotocamere da 12 Megapixel, una posteriore e una anteriore.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 529 euro. Il modello in offerta è dotato di 64 GB di storage e supporto Wi-Fi ed è disponibile in diverse colorazioni. Il tablet è acquistabile anche in 5 rate mensili, senza interessi.

Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di seguito da cui si potrà scegliere la versione del tablet da acquistare a prezzo scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.