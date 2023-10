iPad 10 al prezzo più basso di sempre su Amazon: bastano 489€

Cala ancora il prezzo di iPad 10. L’attuale entry level della gamma iPad è uno dei tablet più interessanti sul mercato, grazie a ottime specifiche tecniche e a un software sempre ottimizzato. Il tablet è ora disponibile con una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 489 euro per la variante Wi-Fi da 64 GB. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito. L’offerta è valida per tutte le colorazioni della gamma. Per accedere allo sconto basta seguire il link qui di sotto.

iPad 10 è il tablet da comprare con quest’offerta di Amazon

L’ottimo iPad 10 ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti con un prezzo ben più accessibile degli altri modelli della gamma di tablet Apple. Il dispositivo è dotato del chip Apple A14 Bionic a cui si affianca un display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone.

Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 12 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Il tablet è dotato del sistema operativo iPadOS, garanzia di prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad 10 al nuovo minimo storico. Il tablet è disponibile al prezzo scontato di 489 euro per la variante Wi-Fi con 64 GB di memoria interna. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito.

La promozione è disponibile per tutte le colorazioni della gamma del tablet di Apple. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.