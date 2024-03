iPad 10: a QUESTO PREZZO è il tablet da prendere oggi

È il momento giusto per acquistare iPad 10. Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto MARZO24, da aggiungere prima di completare l’ordine, nella pagina di pagamento, è possibile acquistare il tablet di Apple al prezzo scontato di 381 euro. La versione in offerta è dotata di 64 GB di storage e supporto alle reti Wi-Fi. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10 è il tablet da comprare a questo prezzo

Per chi è alla ricerca di un nuovo tablet dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in questo momento, c’è una sola scelta giusta. Si tratta di iPad 10. Il tablet è dotato di un display da 10,9 pollici oltre che del SoC Apple A14 Bionic, in grado di offrire ottime prestazioni.

Si tratta di una combinazione eccellente. iPad 10 è in grado di garantire prestazioni ottimali, in tutti i contesti di utilizzo, con la possibilità di sfruttare appieno tutte le funzionalità di iPadOS. La versione in offerta è dotata di 64 GB di storage e del supporto Wi-Fi.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto MARZO24, la scelta del nuovo tablet da comprare diventa più facile. iPad 10 è ora disponibile al prezzo scontato di 381 euro, con possibilità di completare il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Il tablet in sconto è dotato di Garanzia Italia oltre che di consegna gratuita.