iPad 10: a QUESTO PREZZO è il tablet da comprare oggi (anche a rate)

Per chi cerca un nuovo tablet c’è oggi una nuova offerta eBay da cogliere al volo: iPad 10, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 464 euro, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice PSPRFEB24 da aggiungere nell’apposita sezione del carrello. Il tablet viene proposto nella variante con 64 GB di memoria e supporto Wi-Fi. Da notare che è possibile completare l’acquisto anche con un pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Per sfruttare la promozione, valida solo per poche unità, è possibile seguire il link qui di sotto.

iPad 10: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPad 10 è possibile acquistare un tablet dal rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Tra le specifiche tecniche troviamo un display da 10,9 pollici oltre al SoC Apple A14 Bionic, in grado di garantire prestazioni ottime, in tutti i contesti di utilizzo. Il sistema operativo è, naturalmente, iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Il modello proposto in offerta ha 64 GB di memoria interna e supporta la connettività Wi-Fi. Da segnalare anche la compatibilità con Apple Pencil di prima generazione. C’è anche una fotocamera posteriore da 12 Megapixel oltre a una anteriore, sempre da 12 Megapixel.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRFEB24 (da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’acquisto e utilizzabile fino al 25 febbraio prossimo) è possibile acquistare iPad 10 64 GB Wi-Fi al prezzo scontato di 464 euro, con anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Per sfruttarla basta premere sul box qui di sotto, raggiungere la pagina eBay del tablet ed aggiungere il prodotto al carrello, completando l’acquisto.

