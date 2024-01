iOS 18: tutte le novità che ci aspettiamo da Apple

iOS 18 potrebbe essere un update rivoluzionario, stando a quanto afferma il noto giornalista di Bloomberg. Nello specifico, l’uomo ha dichiarato che questo “potrebbe essere il più grande aggiornamento nella storia di iPhone“.

Andiamo con ordine; all’interno della sua ultima edizione della newsletter “Power On”, Mark Gurman ha risposto ad una serie di domande di alcuni appassionati lettori circa il futuro del sistema operativo per melafonini di casa Apple. Nello specifico, ha scritto:

“Mi è stato detto che il nuovo sistema operativo è visto all’interno dell’azienda come uno dei più grandi aggiornamenti iOS – se non il più grande – nella storia dell’azienda“.

C’è da dire che non ha rivelato molti dettagli ma possiamo fare un piccolo recap delle novità in arrivo.

iOS 18: quali sono le funzionalità in arrivo?

Partiamo dall’estetica; sembra che iOS 18 vedrà il più grande cambiamento grafico dai tempi di iOS 7; se pensavamo di averle oramai viste tutti con l’introduzione dei widget all’interno della UI e della lock screen, prepariamoci a un nuovo cambio di passo in casa Apple.

In secondo luogo, sembra che arriverà il supporto per la funzionalità “Rich Communication Services” (RCS), lo standard di messaggistica che unirà finalmente le comunicazioni fra iPhone e device Android. Si dice che questa feature supporterà dapprima l’app Messaggi di Apple e approderà nel corso dell’anno corrente, quindi è lecita aspettarla, come detto, con iOS 18. Ma a cosa servirà? Semplicissimo: si potranno inviare foto e video in alta risoluzione fra terminali diverse, usufruire delle conferme di lettura, partecipare a chat di gruppo fra utenti possessori di melafonini e di terminali con sistema operativo del robottino verde.

Non di meno, dovrebbe esserci un focus sull’intelligenza artificiale generativa che investirà Siri. Secondo Gurman “dovrebbe migliorare il modo in cui sia Siri che l’app Messaggi possono rispondere alle domande e completare automaticamente le frasi“. Potremmo infatti assistere a funzionalità AI per Apple Music (playlist auto-generate), per Pages, Keynote e Xcode. In egual modo, Siri potrebbe venir integrata in modelli linguistici di grandi dimensioni; questo permetterebbe di automatizzare attività complesse con l’app Shortcuts.

Queste sono tutte le novità in arrivo; voi cosa ne pensate? Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che iPhone 15 Pro, il melafonino top di casa Apple, è in super sconto al prezzo speciale di 1099,00€, nella sua iterazione “titanio naturale”, con 128 GB di memoria interna.