iOS 17 trasformerà il vostro iPhone in uno schermo per la smart home

Oggi apprendiamo un rumor inerente il futuro sistema operativo per melafonini; sembra che con iOS 17 infatti, iPhone diventerà uno schermo per la smart home. Lo riporta il noto giornalista di Bloomberg in un post pubblicato nella sua newsletter.

Praticamente, quando il telefono non sarà usato ma sarà posto in landscape mode (orizzontalmente), magari sotto carica, mostrerà le principali informazioni riguardanti il meteo, il calendario, le notifiche e molto altro ancora. Non di meno, potrà fungere da hub domestico.

iOS 17: ecco la novità più rilevante

Sembra che la modifica riguarderà soprattutto l’iPhone sotto carica mediante MagSafe Technology. In poche parole, l’interfaccia che verrà visualizzata sarà molto simile a quello che gli utenti vedono con uno smart screen display (Ecco Show, Google Nest Hub e così via). La funzionalità inoltre, sfrutterà i widget che l’OEM di Cupertino ha inserito nella lockscreen di iOS 16.

Con questa mossa presente in iOS 17, Apple renderà più utili gli iPhone quando non vengono utilizzati in maniera attiva. Pensiamo a tutte le volte in cui sono sotto carica magari mentre lavoriamo alla scrivania. Lo sfondo sarà nero e il testo chiaro così da facilitare la lettura sullo schermo. Sì, richiama molto l’opzione che abbiamo quando Apple Watch è in carica.

Apple sta anche creando una UI landscape simile per iPad ma sembra che non la vedremo per i prossimi mesi. Dulcis in fundo, pare che Tim Cook voglia lanciare un iPad super economico con supporto da parete per farlo diventare uno smart screen gigante per il controllo dei gadget IoT presenti in casa o in ufficio. Ricordiamo che iOS 17 verrà svelato il prossimo 5 giugno.

