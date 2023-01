iOS 17: poche novità per il 2023, non aspettatevi una rivoluzione

Preparatevi: il prossimo major update del sistema operativo di Apple, iOS 17, non presenterà grosse novità e disporrà di poche modifiche sostanziali. Sembra che l’attenzione della mela sarà tutta dedicata al primo visore AR/VR dell’azienda e al suo relativo software di bordo.

In poche parole, potremmo trovarci di fronte ad un firmware poco frizzante dal punto di vista delle funzionalità, ma l’OEM di Cupertino potrebbe scegliere di concentrare le sue energie tutte sul sistema operativo dell’headset imminente.

Apple: iOS 17 avrà poche novità, l’attenzione è su realityOS

Sappiamo che Apple ha lavorato per moltissimi anni al suo primo visore per la realtà mista (aumentata e virtuale) e, congiuntamente, al relativo sistema operativo presente a bordo. Secondo le indiscrezioni, questo si chiamerà “xrOS” o “rOS” (realityOS); al momento sono solo rumors e non c’è nulla di ufficiale.

Stando a quanto suggerisce Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, Apple potrebbe presentare il visore prima della WWDC di giugno, mentre il debutto sugli scaffali dovrebbe avvenire per fine anno. Gli ingegneri della compagnia dovrebbero essere tutti concentrati sul firmware dell’headset; ecco perché gli altri sw godranno di “minor update”.

Nello specifico, il leaker dichiara che iOS 17 al momento ha il nome in codice “Dawn”; una volta arrivato sul mercato, questo potrebbe avere pochi cambiamenti importanti. La società si concentrerà su xrOS per l’headset. Stesso discorso dicasi per macOS 14 che al momento ha il nome in codice Sunburst.

