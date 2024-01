iOS 17.3: quando verrà rilasciato e quali novità introdurrà?

Manca sempre meno al debutto ufficiale del nuovo sistema operativo di Apple per iPhone e iPad. iOS 17.3 è infatti prossimo al rollout e ad oggi sono arrivate ben tre beta per sviluppatori; la release candidate e la versione stabile non sono così lontane ma bisogna sicuramente capire quali saranno le novità che l’azienda ha intenzione di rilasciare con questo firmware. Ci aspettiamo comunque una distribuzione per la fine del mese corrente o, al massimo, per l’inizio del prossimo.

iOS 17.3: le novità in arrivo

Secondo le indiscrezioni, un lancio nella settimana del 22 gennaio è plausibile, anche perché oramai non sembrano essere rimasti molti test da distribuire. Ad ogni modo, vi ricordiamo che nella settimana del 29 gennaio l’azienda aprirà i preordini per il primo headset della compagnia.

Fra le novità principali di iOS 17.3 vediamo la protezione del dispositivo “rubato”, una feature che dovrebbe impedire ad un eventuale ladro di accedere ai dati sensibili e che nasconde le informazioni cardini tramite passcode. Dovremmo conoscere anche le famigerate playlist collaborative in Apple Music e poco altro ancora.

