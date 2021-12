iOS 16: ecco quali iPhone non lo potranno installare

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che iOS 16 abbandonerà il supporto per iPhone 6s, 6s Plus e SE di prima generazione. Se avete ancora uno di questi terminali, vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione la possibilità di acquistare un modello aggiornato.

iOS 16: addio al supporto per gli iPhone del 2015

All'inizio del nuovo anno e con il rilascio di iOS 15.2, Apple inizierà a concentrarsi internamente sulla prossima versione del software, iOS 16. Secondo iPhonesoft, in base alla conoscenza di una fonte che esegue un seed interno, Apple prevede di abbandonare il supporto per iPhone 6s, 6s Plus e SE originale.

Sul fronte iPad invece, si dice che iPadOS 16 sarà incompatibile con iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (quinta generazione) e i modelli Pro del 2015.

Ovviamente, non è niente ufficiale fino a quando Apple non annuncerà iOS 16 alla WWDC 2022. Tuttavia, iPhonesoft ha segnalato correttamente la matrice del dispositivo in anticipo per le versioni 13 e 14. La pubblicazione non era corretta l'anno scorso quando ha affermato che l'iPhone 6s e l'originale SE non sarebbe in grado di eseguire l'aggiornamento a iOS 15. Di fatto, quest'ultima iterazione supporta gli stessi modelli di iOS 14.

Supponendo che iPhonesoft sia corretto con i rapporti odierni, significherebbe che iOS 16 richiederebbe un chip A10 come specifica minima per poter ottenere le ultime funzionalità.

Tuttavia, questo rappresenta ancora una durata incredibilmente lunga di nuove funzionalità e correzioni di bug per i telefoni Apple. L'iPhone 6s e l'SE originale, presumibilmente abbandonati, sono stati rilasciati per la prima volta alla fine del 2015 e all'inizio del 2016, il che significa che hanno ricevuto più di cinque anni di regolari aggiornamenti software. Il dispositivo più recente che verrà eliminato dalla roadmap di aggiornamento del software è l'iPad Mini 4.

Apple ha inoltre pianificato di continuare a supportare sia la versione principale attuale che quella precedente di iOS con patch di sicurezza critiche, estendendo ulteriormente la vita utile dei modelli di vecchia data.

Ad ogni modo, è ancora troppo presto per farci un'idea delle nuove funzionalità presenti nel firmware del prossimo anno. Se volete, vi suggeriamo però l'acquisto di un iPhone 12 Mini a 649,00€; se amate i telefoni piccoli e provenite da un vecchio iDevice, questa è la scelta perfetta.