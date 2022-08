iOS 16 Beta 5: il ritorno della percentuale della batteria

Ci siamo: dopo tantissimi anni, finalmente Apple ha reintrodotto con iOS 16 beta 5 la percentuale della batteria all’interno della barra di stato.

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, l’OEM di Cupertino ha scelto di inserire la percentuale della batteria nella schermata home. Questa feature è sparita con l’avvento degli iPhone con tacca (aka notch). Praticamente è dal 2017 che non vediamo questo elemento particolare.

iOS 16 Beta 5: Apple ci regala una gioia

Con questa beta, scaricabile solo per utenti beta pubblici e/o programmatori che hanno un account sviluppatore, si potrà aggiungere la percentuale della batteria all’interno della piccola icona posta nell’angolo in alto della schermata home. Come si attiva? Semplicissimo.

Si deve andare in “Impostazioni”, pigiare su “batteria”, cliccare infine “percentuale batteria”. Volendo potrete abilitarlo come impostazione predefinita, ma al momento sembra essere limitato solo ad alcune persone.

Ogni qualvolta che scollegherete il telefono dalla carica, vedrete l’icona della batteria con la percentuale all’interno. In modalità “risparmio energetico”, il colore dell’icona passerà da verde a giallo ma la percentuale sarà sempre visibile. Durante la carica ci sarà una piccola saetta accanto.

Se ricordate, la percentuale della batteria è sempre stato un punto saliente del sistema operativo di iOS; con l’avvento degli iPhone con la tacca però, l’azienda decise di torgliere questo elemento e per accedervi, anche oggi, occorre uno swipe verso il basso. Provateci. Con questa beta 5 invece, la percentuale torna anche sui melafonini con notch: iPhone XR, X, XS e XS Max, 11, 11 Pro e 11 Pro Max, 12 line-up e tutta la gamma 13.

