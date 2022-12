iOS 16.2 e iPadOS 16.2 risolvono moltissime criticità su iPhone e iPad

Poche ore fa Apple ha rilasciato iOS 16.2 e iPadOS 16.2 per i dispositivi del marchio; ora scopriamo che queste versioni del software presentano oltre 30 bug fix che sistemano i problemi legati alla sicurezza accorsi con la precedente release del software. In poche parole, includono diverse correzioni per la vulnerabilità. Dovete scaricare subito l’update così da essere sicuri di non incorrere in pericolosi spam e per non essere esposti ai rischi e ai pericoli del web.

Dal log delle modifiche apprendiamo che Apple ha praticamente risolto tutto; dai bug presenti con il driver grafico al WebKit al Kernel, per non dimenticare le vulnerabilità presenti nel browser Safari, nell’app del Meteo, in Foto e non solo. Attenzione: nessuna falla aveva creato un reale problema ad oggi, ma potenzialmente era diventato tutto un serio pericolo.

iOS 16.2 e iPadOS 16.2 sono necessari: scaricateli ora

Fortunatamente, Apple ha rilasciato le medesime correzioni anche in iOS e iPadOS 15.7.2, due aggiornamenti utili per tutti coloro che non hanno potuto/voluto installare la versione 16.2 del software della mela. Non di meno, sono presenti bug fix anche in tvOS, watchOS e in iCloud per Windows.

Su Mac invece, macOS 13.1 presenta lo stesso registro delle correzioni; se non avete Ventura però, scaricate il firmware 12.6.2 di Monterey o la versione 11.7.2 di Big Sur.

