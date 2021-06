Con iOS 15 – ed ovviamente iPadOS 15 – in arrivo sui dispositivi è importante capire quali iPhone e iPad si aggiorneranno. Perché? Semplice: non converrà più comprare modelli destinati a rimanere con vecchi sistemi operativi. In attesa di confermarlo ufficialmente, ecco l'elenco dei device che – con ogni probabilità – riceveranno l'ultima versione dell'OS della mela morsicata.

iOS 15: su quali iPhone e iPad arriverà?

Quanto ai melafonini, l'elenco si mantiene parecchio lungo:

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Resterebbero quindi fuori solo iPhone 6s e versione Plus, iPhone SE (modello 2016) e tutti i modelli precedenti. Quanto ad iPad, la situazione è interessante allo stesso modo. Si aggiorneranno ad iPadOS 15:

iPad Pro 12,9″ (2015 e successivi)

iPad Pro 11″ (2018 e successivi)

iPad Pro 10.5″

iPad Pro 9,7″

iPad Air 4

iPad Air 3

iPad di sesta, settima e ottava generazione (ovvero le edizioni rilasciate dal 2018 in poi).

iPad mini 5

Anche in questo caso, a perdere definitivamente il supporto, dovrebbero essere solo iPad mini 4, iPad di quinta generazione e iPad Air di seconda generazione. Durante l'evento di apertura della WWDC 2021, di certo sarà confermato o smentito quanto raccontato in modo non ufficiale in questo articolo: ci riserviamo di aggiornare l'articolo non appena avremo informazioni ufficiali.

