iOS 15 Beta 4 è disponibile per sviluppatori: cosa cambia?

Apple rilascia iOS 15.1 beta 4 per gli sviluppatori ma anche per i beta tester pubblici. Di fatto, se siete iscritti al programma, ora potrete provarlo.

iOS 15.1 beta 4: ecco le novità

Il programma beta di iOS 15.1 si aggiorna, poiché Apple sta ora distribuendo iOS 15.1 beta 4 agli sviluppatori. Questo arriva una settimana dopo l'ultimo update, che ha aggiunto il supporto ProRes e lo switch per disattivare la modalità Macro per gli utenti di iPhone 13 Pro e Pro Max.

Con Apple che ha programmato un evento speciale per la prossima settimana il 18 ottobre, potremmo essere a pochi giorni dal rilascio pubblico ufficiale della nuova iterazione del software per device mobili del colosso di Cupertino.

La nuova versione odierna della beta 4 è disponibile per gli sviluppatori tramite un aggiornamento via OTA nell'app delle impostazioni. Come al solito, se l'update non viene visualizzato immediatamente per il download, continuate a controllare, poiché a volte sono necessari alcuni minuti per essere distribuito a tutti gli sviluppatori registrati. Il numero di build di iOS 15.1 beta 3 è 19B5068a.

Come promemoria, ecco un riepilogo delle novità di iOS 15.1:

beta 1 riattiva la funzione SharePlay dopo il primo ritardo;

Apple aggiunge il supporto per la memorizzazione delle tessere di vaccinazione COVID-19 in Wallet;

HomePod 15.1 beta 1 riporta il supporto Lossless e Dolby Atmos.

Invece, la beta 3 aggiunge il nuovo interruttore “Macro automatico” per disabilitare il cambio della fotocamera, offre l'acquisizione video ProRes nativa per iPhone 13 Pro e 13 Pro Max.

Infine, oltre alla beta 4, la compagnia oggi sta lanciando anche le seguenti nuove beta:

watchOS 8.1 Developer Beta 4 – Build 19R5566a;

tvOS 15.1 Developer Beta 4 – Build 19J5567a;

HomePod 15.1 Beta 4 – Build 19J5567a;

macOS Monterey 12 Beta 10 – Build 21A5552a.

Se notate cambiamenti nella versione beta di iOS 15.1 o in altre nuove versioni di Apple oggi, fatecelo sapere.