iOS 15.1 Beta 2 risolve TUTTI i problemi... o quasi

iOS 15.1 Beta 2 risolve il bug dello sblocco del device che non funziona con l'Apple Watch per tutti gli utenti possessori di iPhone 13.

iOS 15.1 Beta 2: ADDIO al bhug dello sblocco con Apple Watc

Poco dopo il lancio ufficiale della nuova line-up di melafonini premium, diversi utenti hanno riscontrato che la funzione “Sblocca con Apple Watch” non funzionava. Successivamente, l'OEM di Cupertino ha confermato di aver identificato un problema correlato che riguardava solo i nuovi dispositivi appena presentati. Ora quel bug sembra essere stato corretto con iOS 15.1 beta 2.

Yay, Apple Watch unlock is working again! (At least in combination with watchOS 8.1 beta 1.) https://t.co/nNbcJrkDND — Holger Eilhard (@holgr) September 28, 2021

Dopo il rilascio della seconda versione beta di iOS 15.1 agli sviluppatori martedì, gli sviluppatori hanno notato che ora è possibile sbloccare nuovamente l'iPhone 13 utilizzando l'Apple Watch quando indossano una maschera sanitaria.

Per far funzionare nuovamente questa feature, gli utenti avranno bisogno sia di iOS 15.1 che di watchOS 8.1, entrambe disponibili in Beta Testing.

Ecco come l'azienda descrive il problema:

Apple ha identificato un problema per cui Sblocca con Apple Watch potrebbe non funzionare con i dispositivi iPhone 13. Potresti vedere “Impossibile comunicare con Apple Watch” se provi a sbloccare il tuo iPhone mentre indossi una maschera facciale, o potresti non essere in grado di imposta Sblocca con Apple Watch.

iOS 15.1 riattiva anche SharePlay, una funzionalità che è stata rimossa dalla versione ufficiale del nuovo firmware della mela. Inoltre, l'aggiornamento apporta ulteriori modifiche all'app di Apple Wallet e all'applicazione “Salute”. Entrambe ora abilitano l'inserimento del Green Pass a bordo del portafoglio virtuale del software.

Non si sa quando iOS 15.1 e watchOS 8.1 saranno disponibili per tutti gli utenti. Ancora pochi mesi di attesa per saperne di più.