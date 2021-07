Finalmente, puoi aggiornare il tuo iPhone ad iOS 14.7 in versione stabile. Il download è disponibile per tutti i device compatibili ed è importante farlo subito. Ecco le novità.

iOS 14.7 stabile disponibile al download

Un changelog decisamente corposo, quello rilasciato da Apple a corredo dell'ultimo update software per i suoi melafonini:

iOS 14.7 include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi per iPhone: Supporto per la batteria esterna MagSafe per iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max;

Aggiunta la possibilità di gestire i timer di HomePod dall'app Casa;

Le informazioni sulla qualità dell'aria sono ora disponibili in Meteo e in Mappe in Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Spagna;

La libreria di Podcast ti consente di scegliere se visualizzare tutti i podcast oppure solo quelli che segui;

Opzione per la condivisione delle playlist mancante in Apple Music;

La riproduzione dell'audio in formato Dolby Atmos e Lossless di Apple Music poteva interrompersi in modo inatteso;

Il messaggio relativo all'assistenza per la batteria che poteva essere scomparso dopo il riavvio su alcuni modelli di iPhone 11 è stato ripristinato;

Gli schermi Braille potevano mostrare informazioni non valide durante la composizione di messaggi in Mail.

Come vedi, le novità sono parecchie: non solo ci sono correzioni di bug, ma anche nuove funzionalità e migliorie per il tuo iPhone.

Il peso complessivo dell'update è di 915,4MB. Ricorda quindi di aggiornare il prima possibile il device ad iOS 14.7, avendo cura di farlo quando sei sotto una rete Internet stabile ed hai a disposizione una buona autonomia energetica.

