IONOS ti aiuta a costruire il tuo sito: attiva l’hosting da 1€/mese

Chi desidera realizzare un sito professionale in modo semplice e rapido può contare su IONOS WordPress Hosting, una delle soluzioni più complete sul mercato. IONOS offre un servizio pensato per chi vuole partire subito, senza competenze tecniche, grazie all’integrazione con strumenti di intelligenza artificiale che guidano nella creazione del sito, generano testi personalizzati e migliorano il posizionamento sui motori di ricerca.

Tutto questo, oggi, è disponibile a prezzi scontati a partire da 1€ al mese per 6 mesi (poi 10€ al mese), con dominio incluso per il primo anno. Per attivare l’offerta basta andare sul sito di IONOS.

Le funzioni principali dell’hosting WordPress di IONOS

Con i piani WordPress di IONOS puoi:

Creare un sito ottimizzato in pochi minuti con l’aiuto dell’AI, che genera automaticamente i contenuti in base agli obiettivi e al settore dell’attività.

con l’aiuto dell’AI, che genera automaticamente i contenuti in base agli obiettivi e al settore dell’attività. Utilizzare l’AI per scrivere testi ottimizzati per il web, descrizioni, titoli e paragrafi;

per il web, descrizioni, titoli e paragrafi; Generare immagini speciali, proprio come le vuoi;

Scegliere tra centinaia di temi professionali e personalizzabili;

e personalizzabili; Avere un’infrastruttura sicura, veloce e stabile, con certificato SSL gratuito, backup automatici, archiviazione SSD e assistenza attiva 24/7.

IONOS è ideale per professionisti, blogger, aziende e chiunque voglia costruire la propria presenza online affidandosi a una piattaforma potente e semplice da usare.

La promozione è valida per tutti i nuovi clienti: attivando ora uno dei piani IONOS WordPress Hosting, si parte da soli 1€ al mese per 6 mesi, poi 10€ al mese, con dominio incluso gratis per il primo anno. Vai sul sito di Hostinger e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.