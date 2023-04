Invia denaro (anche pagoPA) senza commissioni: è la rivoluzione Revolut

Invia denaro ad altri utenti o paga la Pubblica Amministrazione, senza stress e senza commissioni, grazie a Revolut: una tra le pochissime piattaforme finanziarie che ti offre tutto, ma davvero tutto, ciò che riguarda denaro e pagamenti. Gran parte delle funzioni offerte da Revolut sono disponibili anche nel piano gratuito; tuttavia se hai intenzione di ampliare la tua esperienze e ottenere il massimo dei vantaggi, considera di passare a un piano superiore come Premium: partecipando alla promozione in corso, potrai anche ottenere tre mesi di canone completamente gratis.

Pagamenti semplici con Revolut: cosa offre

Con Revolut l’invio di denaro diventa semplice, divertente e veloce. Tutta l’esperienza pagamenti può essere sintetizzata in sei funzionalità principali: curioso di sapere di cosa si tratta?

Invia denaro in pochissimi tap. I bonifici tra utenti Revolut sono sempre gratuiti; Paga bollette, tasse e multe senza commissioni attraverso la piattaforma pagoPA integrata; Richiedi denaro come preferisci: tramite link di pagamento, attraverso la funzionalità “Vicino a me” oppure con codici QR; Salda i conti utilizzando la chat crittografata integrata; Dividi denaro senza stress con amici e familiari, anche se non sono utenti Revolut. Ti basta comunicare l’importo, al resto ci pensa la piattaforma; Condividi il tuo @Revtag per facilitare i pagamenti tra amici in modo privato e sicuro, senza dover condividere le coordinate bancarie.

Questa non è altro che la punta dell’iceberg di tutte le funzionalità che Hype include. Approfitta della promozione e ottieni tre mesi di Revolut Premium – la soluzione più smart e conveniente per gestire il tuo denaro in completa autonomia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.