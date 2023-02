Investire in azioni, ETF e criptovalute è ora PIU' SEMPLICE grazie a BUX Zero

Un’app per investire il proprio denaro deve essere sicura, facile da usare e deve garantire l’accesso a tante soluzioni vantaggiose, per incrementare il valore dei propri fondi e rendere conveniente l’investimento.

Il settore ha registrato, di recente, il debutto di BUX Zero, piattaforma online che oggi è il più grande broker di nuova generazione in Europa, con oltre 700 mila clienti attivi. Grazie a BUX, già disponibile in 8 Paesi europei, è possibile investire in sicurezza, accedendo a tante soluzioni per incrementare il valore del proprio denaro.

Le commissioni applicate da BUX Zero sono ridottissime ed il deposito dei clienti è protetto fino a 100.000 euro dal Sistema di Garanzia dei Depositi. Ci sono, quindi, le basi giuste per investire in tranquillità. Per creare un account su BUX Zero, accessibile poi via web o app, è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

BUX Zero: l’app per investire in sicurezza in azioni, ETF e criptovalute

Per chi è alla ricerca di un’app per investire online in sicurezza oggi è disponibile nuova opzione, BUX. La piattaforma è oramai un riferimento del mercato finanziario europeo, con 700 mila clienti e una serie di strumenti digitali che, via web o app, consentono agli utenti di investire facilmente in azioni, ETF e criptovalute, sempre con tariffe ridottissime.

BUX può contare anche su elevati standard di sicurezza. Gli account sono protetti dalla crittografia e da un sistema di sorveglianza proattiva mentre il Sistema di Garanzia dei Depositi consente di mettere al sicuro tutti i depositi degli utenti fino a 100 mila euro. In questo modo, chi sceglie BUX può investire in tranquillità.

Basta creare un nuovo account (completamente gratuito) per iniziare ad avventurarsi, anche utilizzando il proprio smartphone, tra i mercati finanziari, valutando le migliori occasioni di investimento attualmente disponibili sul mercato. Per saperne di più è disponibile il link qui di sotto.

