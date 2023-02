Investi con Fineco: zero deposito minimo e zero canone per 12 mesi

Forse avrai già sentito parlare di Fineco: si tratta di una delle principali banche fintech europee che offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading e investimento. Non a caso è stata definita la “banca numero 1” da Forbes. Per tutti i suoi nuovi clienti, Fineco ha lanciato una speciale promozione di benvenuto che prevede un buono Amazon dal valore di 50 euro e 12 mesi di canone gratuito.

Zero stress, semplicità 100%

Con Fineco accedi a 26 Borse mondiali da un unico conto multivaluta a zero commissioni: investi su oltre 20 mila strumenti finanziari, a condizioni trasparenti e assistenza gratuita per ordini telefonici. In più, la piattaforma gestisce per conto tuo la fiscalità dei tuoi investimenti in regime amministrato. Ma non solo; Fineco offre anche:

zero deposito minimo : non serve un importo di partenza per iniziare a investire

: non serve un importo di partenza per iniziare a investire zero costi di trasferimento : trasferisci agevolmente e senza spese il dossier titoli che hai in un’altra banca

: trasferisci agevolmente e senza spese il dossier titoli che hai in un’altra banca zero costi di custodia : non paghi alcun canone periodico per i tuoi titoli

: non paghi alcun canone periodico per i tuoi titoli zero costi di inattività: se non investi, non paghi nulla

Naturalmente le opportunità di Fineco non si fermano qui. L’utente è libero di investire a zero commissioni con i CFD, di moltiplicare i suoi investimenti fino al 100%, diversificare il proprio portafoglio investendo sugli strumenti che replicano il prezzo delle criptovalute, affidarsi ai Certificati Turbo Fineco per investire al rialzo o ribasso su Futures, investire in titoli americani e tanto altro.

Sei alle prime armi? Se vuoi iniziare a investire, approfondire le tue conoscenze o semplicemente cerchi un confronto, Fineco mette a disposizione una formazione gratuita con un ampio calendario di appuntamenti e un’offerta formativa per ogni esigenza. Potrai, inoltre, richiedere un consulente personale che possa assisterti nella costruzione di un piano investimenti adatto a te.

Come ricevere un buono Amazon da 50 euro con Fineco

Per ricevere il buono da spendere nell’e-commerce online di Amazon e approfittare dei 12 mesi di canone del conto corrente gratuito, è necessario aprire un conto Fineco – puoi farlo cliccando questo link – entro il 30 giugno 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.