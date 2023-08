Intesa Sanpaolo DOWN 1 agosto 2023: cosa sta succedendo?

I servizi Web di Intesa Sanpaolo sembrano non funzionare nella giornata dell’1 agosto 2023. Un down generale sembra impedire l’accesso da smartphone, tablet e PC. Non è chiaro cosa stia succedendo, ma le segnalazioni relative a disagi continuano a fioccare su Twitter e sul portale DownDetector. Se non riesci ad accedere al tuo conto in banca, non è un problema del tuo smartphone e o della tua connessione a Internet.

Non si cosa stia causando il malfunzionamento, che – anzi – sembra essere “intermittente“. Infatti, qualche cliente riesce ad accedere ai servizi mentre altri non ne hanno possibilità. Ancora, il sito Web ufficiale della banca sembra essere correttamente visibile in alcuni momenti e irraggiungibile in altri. Lo stesso discorso vale per l’applicazione.

Ad ogni modo, sia il celeberrimo portatile di DownDetector, dove gli utenti solitamente segnalano malfunzionamenti di diversi servizi, sia Twitter fanno emergere un chiaro disagio. La maggior parte dei clienti non riesce ad utilizzare i servizi Web di Intesa Sanpaolo.

Non è possibile, in questo momento, spiegare le cause dei malfunzionamenti. Aggiorneremo questo articolo appena il disservizio sarà completamente rientrato, sperando di ricevere presto aggiornamenti sulla causa del problema.

