Internxt, prezzo folle: 2TB di spazio cloud a 10€ con questo codice

Nel panorama sempre più vasto dei servizi di cloud storage, uno spicca per innovazione e attenzione a sicurezza e privacy dei dati. Stiamo parlando di Internxt, un servizio nato nel 2020 come un’alternativa rivoluzionaria per coloro che sono seriamente preoccupati per la protezione dei propri dati sensibili: non solo infatti – si tratta di una soluzione crittografata, ma anche open source.

Con Internxt archivi i tuoi file con la certezza che nessuno, nemmeno gli sviluppatori stessi, possa accedervi o visualizzarli grazie alla crittografia “zero-knowledge” AES-256, che rappresenta il cuore pulsante di questa soluzione cloud avanzata. Inoltre, il servizio sfrutta una rete di server decentralizzati: ciò significa che i tuoi file non sono conservati in un unico luogo, rendendo praticamente impossibile qualsiasi tentativo di violazione della tua privacy.

Se scegli di approfittare della nuova promozione estiva in corso, potrai ottenere ben 2 TB di spazio cloud a soli 10,79 euro per il primo anno, risparmiando addirittura il 90% rispetto al prezzo di listino che – altrimenti – ammonterebbe a 107,88 euro. Tutto ciò che dovrai fare è iscriverti a Internxt e inserire il codice promo “SUMMER90” per ricevere lo sconto immediato.

Tutti i vantaggi di Internxt

Internxt è una piattaforma estremamente semplice da utilizzare: il sito web e l’applicazione mobile user-friendly ti permettono di archiviare, condividere, sincronizzare e crittografare i tuoi dati senza che siano necessarie particolari competenze tecniche. Il tutto accompagnato da una vasta gamma di funzionalità, quali condivisione dei file e cartelle, backup dei tuoi dispositivi e sincronizzazione automatica tra tutti quelli collegati al tuo account.

Archiviare i tuoi file è semplicissimo: puoi farlo direttamente dal PC, trascinandoli e rilasciandoli nella finestra del browser dopo aver effettuato il login sulla pagina web di Internxt. Oppure puoi installare l’applicazione, disponibile sia per Android che per iOS, che ti permetterà di gestire i tuoi file direttamente dallo smartphone.

Ottieni ben 2 TB di spazio cloud sicuro e protetto a un prezzo piccolissimo: soltanto 10 euro, pari al 90% di sconto che viene applicato esclusivamente per il primo anno di servizio al termine del quale l’abbonamento verrà rinnovato al prezzo standard. Tuttavia, hai sempre la possibilità di contattare l’assistenza in qualsiasi momento per annullare il tuo abbonamento e optare per una soluzione a costo inferiore o gratuita, che mette a disposizione fino a 10 GB di spazio. L’offerta è a tempo limitato: apri il tuo account Internxt e utilizza il codice promo “SUMMER90” per accedervi.

