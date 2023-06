Internxt offre 10 GB di cloud crittografato: come ottenerlo

Internxt è un nome che fa rima con sicurezza. Questa innovativa piattaforma di cloud storage open source è la scelta ideale per coloro che desiderano proteggere la propria privacy al massimo livello. E non è solo una promessa vuota: Internxt si avvale di un sofisticato sistema di crittografia decentralizzata, garantendo la massima protezione dei tuoi dati sensibili.

Sapevi che puoi provare Internxt gratuitamente e senza rischi? Basta sottoscrivere il piano gratuito, che offre fino a 10 GB di spazio a costo zero, per avere un assaggio di questa potente soluzione di archiviazione.

Come Internxt protegge la tua privacy

Internxt è stato appositamente progettato per mettere al sicuro i tuoi file più importanti. Ogni elemento che carichi nell’archivio viene criptato end-to-end direttamente sul tuo dispositivo, garantendoti il totale controllo sui tuoi dati. Grazie all’utilizzo di server decentralizzati, Internxt offre un livello di affidabilità superiore.

Non solo puoi archiviare tutti i tuoi file, dai preziosi ricordi fotografici ai video, documenti di lavoro e altro ancora, ma puoi anche condividere cartelle e fare il backup dei tuoi dispositivi. Il tuo spazio cloud è costantemente sincronizzato su tutti i tuoi device: una connessione internet è tutto ciò che serve per accedere ai tuoi file ovunque tu sia.

Inoltre, Internxt è completamente conforme al GDPR ed è al 100% sicuro. La sua sicurezza è stata verificata e certificata in modo indipendente da Securitum, una rinomata società europea specializzata in penetration testing.

Non c’è momento migliore per provare Internxt. Accedi alla pagina ufficiale, seleziona il piano che preferisci (incluso il piano gratuito da 10 GB) e inizia subito a proteggere i tuoi dati archiviandoli in uno spazio estremamente sicuro e sempre accessibile. La tua privacy merita la massima attenzione: Internxt è pronto a offrirtela.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.