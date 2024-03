Internxt, offerte primaverili sul cloud: fino al 75% di sconto

La primavera è alle porte e con essa arrivano i tanto attesi sconti primaverili di Internxt. Se sei alla ricerca di un modo sicuro e conveniente per proteggere i tuoi file e le tue foto online, approfitta della promozione e risparmia fino al 75% sui piani di archiviazione cloud Internxt a rinnovo annuale.

I piani Internxt in offerta (e i relativi vantaggi)

Scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze e risparmia:

Piano 200 GB : 11,49 euro invece di 5988 euro

: 11,49 euro invece di 5988 euro Piano 2 TB : 27,49 euro invece di 119,88 euro

: 27,49 euro invece di 119,88 euro Piano 5 TB : 49,99€ invece di 239,88 euro

: 49,99€ invece di 239,88 euro Piano 10 TB: 74,99€ invece di 359,88 euro

Internxt offre garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Inoltre, l’offerta è valida soltanto per gli account gratuiti e i nuovi clienti.

Ma cosa offre Internxt? La piattaforma mette a disposizione dell’utente una suite open-source di servizi cloud crittografati e sicuri. Internxt non memorizza password o altri dati dell’utente e ogni singolo file viene frammentato e crittografato end-to-end ancora prima di uscire dal tuo dispositivo. Grazie alla crittografia zero-knowledge, soltanto tu potrai accedere ai tuoi dati.

Inoltre, Internxt è trasparente e ha reso pubblico il proprio codice sorgente su GitHub a disposizione degli utenti per essere revisionato, controllato e verificato. Il provider è conforme al GDPR ed è certificato in modo indipendente da Securitum, nota piattaforma europea di penetration testing.

Internxt è disponibile per tutte le piattaforme e sistemi operativi: sincronizza i tuoi file, le tue foto e i tuoi video con le applicazioni per dispositivi mobili, per web e per desktop, ovunque tu sia. Grazie alla promozione primaverile, potrai risparmiare fino al 75% sui piani di archiviazione cloud a fatturazione annuale, sottoscrivendoli direttamente online.