Internxt, l'amore per la sicurezza dei tuoi dati: risparmia il 69%

Con l’aumento delle minacce online, è essenziale proteggere i propri file e la propria privacy. È qui che entra in gioco Internxt, offrendo non solo una soluzione affidabile per l’archiviazione cloud, ma anche la possibilità di risparmiare fino al 69% sui piani annuali.

Sicurezza, crittografia e open-source

Internxt è più di una semplice piattaforma di archiviazione cloud. È una suite completa di servizi crittografati e sicuri progettati per restituire agli utenti il controllo dei propri dati. Con la crittografia end-to-end e la tecnologia “zero-knowledge” AES-256, i tuoi file sono protetti da occhi indiscreti. Inoltre, Internxt non memorizza password o altri dati sensibili dell’utente, garantendo una sicurezza senza compromessi.

Ciò che rende Internxt unico è la sua trasparenza e il suo impegno verso l’open-source. Il codice sorgente è pubblicamente disponibile su GitHub, consentendo a chiunque di verificare la sicurezza e l’affidabilità della piattaforma. Inoltre, Internxt è stato certificato in modo indipendente da Securitum, confermando il suo pieno rispetto delle normative sulla privacy come il GDPR.

Internxt offre un’esperienza d’uso uniforme su tutte le piattaforme, incluso Linux. Sincronizza facilmente i tuoi file e le tue foto su tutti i tuoi dispositivi, garantendo un accesso sicuro ovunque ti trovi. Per un periodo limitato, Internxt offre uno sconto incredibile del 69% sui piani annuali. Iscriviti ora e risparmia sui seguenti piani:

200 GB : 14,25 euro (invece di 45,99 euro)

: 14,25 euro (invece di 45,99 euro) 2 TB : 34,09 euro (anziché 109,99 euro)

: 34,09 euro (anziché 109,99 euro) 5 TB : 61,99 euro anziché 199,99 euro

: 61,99 euro anziché 199,99 euro 10 TB: 92,99 euro invece di 299,99 euro

