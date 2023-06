Internxt: il piano da 2TB lo paghi 10€ invece di 107€ grazie a questo sconto (-90%)

Se stai cercando un servizio di archiviazione cloud sicuro, affidabile e conveniente, non puoi perdere l’offerta di Internxt. Per un tempo limitato, puoi sottoscrivere un piano da 2TB a soli 10 euro invece di 107, con uno sconto del 90%.

Internxt è un servizio cloud storage di archiviazione crittografato e open source, creato per garantire la privacy assoluta degli utenti e una sicurezza senza compromessi. Con Internxt, i tuoi file sono protetti da una crittografia a conoscenza zero, il che significa che solo tu puoi accedere ai tuoi dati privati. Inoltre, l’architettura di Internxt frammenta i tuoi file prima di crittografarli, in modo che un server non conservi mai un file intero, ma solo un frammento crittografato che solo tu puoi decifrare.

I servizi offerti da Internxt

Internxt offre una suite di servizi cloud per soddisfare le tue esigenze: Internxt Drive, Photos, Send e altro ancora. Puoi usare Internxt per archiviare i tuoi documenti, le tue foto, i tuoi video e qualsiasi altro tipo di file in modo sicuro e accessibile da qualsiasi dispositivo. Puoi anche condividere i tuoi file con chi vuoi in modo semplice e veloce.

Scoprirai un servizio cloud storage conveniente e vantaggioso per i clienti attenti al budget. Con il piano da 2TB, avrai a disposizione uno spazio di archiviazione ampio e sufficiente per salvare tutte le tue foto e i tuoi file. Inoltre, Internxt è compatibile con il GDPR e rispetta le normative sulla protezione dei dati personali.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: approfitta dell’offerta di Internxt e sottoscrivi il piano da 2TB a soli 10 euro invece di 107. Potrai godere di un servizio cloud storage crittografato e open source che protegge la tua privacy e il tuo portafoglio. Affrettati, l’offerta scade presto.

