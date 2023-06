Internxt, il cloud storage ultra-sicuro: prova 10GB gratis

Sei alla ricerca di un servizio di cloud storage che protegga al massimo la tua privacy? Hai bisogno di un luogo sicuro dove archiviare i tuoi file importanti senza preoccuparti di intrusioni o perdita di dati? Allora Internxt è la risposta che stavi cercando. Con Internxt, non solo avrai accesso a un cloud storage crittografato, ma riceverai anche 10 GB di spazio gratuito per iniziare. Se desideri più spazio, è disponibile anche l’abbonamento 2 TB al vantaggiosissimo prezzo di soli 10 euro annui (in promozione).

La sicurezza come priorità

Internxt mette la sicurezza al primo posto, utilizzando crittografia end-to-end lato client. Così tuoi file vengono protetti sin dal momento in cui li carichi sul cloud. Inoltre, la crittografia zero-knowledge AES-256 assicura che solo tu possa accedere ai tuoi dati, garantendo una privacy senza compromessi.

Con Internxt, avrai il pieno controllo dei tuoi file. Non solo avrai la possibilità di caricare e archiviare i tuoi documenti, foto e video, file di qualsiasi natura, ma potrai anche gestirli in modo intuitivo e condividere solo con chi desideri, ad esempio limitando l’accesso alle cartelle e ai file condivisi.

La piattaforma si distingue anche per la sua trasparenza. Il codice sorgente del servizio è pubblico e disponibile su GitHub, consentendo a chiunque di verificare la sua sicurezza. Inoltre, Internxt è conforme al GDPR, il che significa che rispetta le rigide norme europee sulla privacy e sulla protezione dei dati. La sicurezza di Internxt è garantita anche da una certificazione rilasciata da Securitum, una delle principali società di penetration testing in Europa.

Il servizio non solo offre sicurezza, ma anche prestazioni ottimali. Grazie ai server veloci e distribuiti in tutta l’Unione Europea, potrai accedere ai tuoi file in modo rapido e affidabile. Inoltre, Internxt è disponibile su tutte le piattaforme, compreso Linux, permettendoti di accedere ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo.

Se sei alla ricerca di un cloud storage sicuro, privato e gratuito, Internxt è la soluzione ideale. Con 10 GB di spazio gratuito, potrai sperimentare tutte le funzionalità di questo servizio innovativo. Vuoi più spazio? Allora approfitta del 90% di sconto sull’abbonamento annuale a 2 TB, disponibile a soli 10 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.