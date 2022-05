Internet veloce OVUNQUE con il modem router portatile: 39€ su Amazon

Smettila di usare lo smartphone come hotspot, soprattutto nelle giornata più calde, per avere connessione a Internet. Farlo in modo sistematico, per molte ore, può affaticarlo e rischi anche di rimanere senza autonomia energetica se sei in giro. Esistono dei modem router portatili che possono assolvere allo stesso compito, senza rendere roventi i tuoi device.

Quest’anno, in vacanza, porta il dispositivo giusto per tutta la famiglia. Che si tratti di fare un po’ di smart working, di guardare un film, di studiare o di giocare, puoi collegare in WiFi i tuoi device a questa “saponetta” e non avere alcun problema.

Normalmente ben più costosi, il modello LTE del celeberrimo brand Tenda è in sconto su Amazon a 39,99€ appena. Compatibile con la stragrande maggioranza degli operatori di telefonia mobile italiani, devi solo inserire la SIM, accenderlo e iniziare a usarlo. In più, funziona attraverso batteria integrata ricaricabile quindi puoi usarlo praticamente ovunque e spostarlo dove credi che la ricezione sia migliore.

Non aspettare che i prezzi, con l’arrivo dell’estate, salgano esponenzialmente. Fatti furbo adesso e completa l’ordine per approfittarne. Le spedizioni sono anche super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Internet ovunque con il modem router LTE

Un prodotto compatto e bello sotto il punto di vista estetico. La tecnologia 4G di categoria 4 ti permette connessioni fino a 150Mbps, più che sufficienti per diversi dispositivi collegati a Internet in WiFi. E infatti, questo gioiellino ne supporta fino a 10 in contemporanea. Tablet, smartphone, PC, TV e non solo: qualsiasi cosa abbia bisogno di connessione, è supportato.

Dotato di ampia batteria da 2100 mAh, a disposizione hai fino a ben 10 ore di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica. In caso di necessità, comunque, puoi lasciarlo collegato alla corrente e utilizzarlo ininterrottamente.

Non perdere l’occasione di accaparrarti questo ottimo modem router portatile di Tenda e usa Internet ovunque in vacanza quest’anno. A questo prezzo, fai un eccellente affare su Amazon: completa l’ordine al volo e accaparratelo a 39,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.