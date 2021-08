Internet ovunque, per tutti i PC e le smart TV, anche in vacanza: questo router portatile LTE lo prendi in gran sconto su Amazon a 38€ appena. Le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratis: il tuo gioiellino arriverà in pochissimo.

Internet dappertutto con questo eccellente router

Bello e di design, questo gioiellino ha solo bisogno che tu inserisca una SIM card – con abbonamento dati attivo – e potrai navigare su Internet in 4G ovunque. Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente, senza dover usare lo smartphone come hotspot: risparmi batteria ed eviti di doverlo lasciare dove c'è ricezione.

Grazie all'ampio display presente su questo gioiellino, potrai gestire qualsiasi parametro direttamente dal router, senza dover ricorrere ad applicazioni esterne per la configurazione.

Nemmeno l'autonomia energetica è un problema: il prodotto in super sconto su Amazon è dotato di batteria da ben 2100 mAh. Questo si traduce in una media di 8/10 ore di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica e non solo: volendo, puoi continuare a usarlo anche mentre è in carica.

Insomma, godi di connessione a Internet sicura (molto più sicura di un WiFi pubblico o di hotel), che non stressa il tuo smartphone e che ti permette di essere connesso ovunque. Questo router portatile costa pochissimo su Amazon adesso: portalo a casa ad appena 38€ circa con spedizioni rapide e gratis. Completa subito l'ordine e portalo in vacanza con te!

