Interfono per moto con auricolari Bluetooth: kit da 2 pezzi a prezzo BOMBA (99€)

Un sistema di interfono per moto super completo, composto da due unità, perfetto anche da utilizzare come auricolare Bluetooth in abbinata allo smartphone. Il set completo, venduto e spedito da Amazon, lo prendi praticamente al prezzo che normalmente ha una sola unità. Infatti, puoi portare entrambi a casa a 99€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Un’occasione d’oro, perfetta per migliorare i tuoi viaggi su due ruote: se le scorte non sono già finite, completa l’ordine adesso per approfittarne.

Il prodotto perfetto per avere tutto sotto controllo mentre viaggi. Abbinando le unità una con l’altra, potrai mantenere la comunicazione con chi è a bordo insieme a te, oppure su un’altra motocicletta e viaggiate verso la stessa direzione. Infatti, i due dispositivi possono comunicare fra loro fino a una distanza di 1500 metri.

Sarà facile mantenere la comunicazione e rendere il tragitto più piacevole. Allo stesso modo, questo ottimo dispositivo puoi abbinarlo allo smartphone, così da rispondere alle telefonate in arrivo e anche ascoltare la musica che ami di più: è sufficiente la connessione Bluetooth per completare l’abbinamento. Eccellente la qualità audio.

Il kit, composto da due unità, arriva completo di tutti gli accessori necessari per montare il dispositivo su ogni casco. Non dovrai comprare altra parte. Basta fare un giro su Amazon per rendersi conto che i prezzi dei set completi sono solitamente parecchio più alti.

Complice questa straordinaria promozione a tempo limitato puoi portare a casa la confezione da 2 pezzi di interfono per moto a 99€ appena con spedizioni veloci e gratuite, offerte dei servizi Prime. Le ottime recensioni di chi ha provato il prodotto sono la garanzia del loro buon funzionamento. Data l’elevata richiesta, per approfittarne dovrai fare in fretta: completa l’ordine rapidamente per approfittarne, la disponibilità super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.