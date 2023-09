Interessi al 5,3%, carta di credito gratuita e molto altro con il conto di illimity

illimity bank è uno degli istituti più interessanti del momento per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. Per i risparmiatori più esigenti c’è ora la possibilità di puntare su Conto Premium. Si tratta di un conto corrente con canone di appena 7 euro al mese che include una lunga serie di vantaggi per i clienti di illimity.

Il conto ha una carta di debito gratuita, con prelievi senza commissioni per transazioni superiori ai 100 euro, e, su richiesta, è disponibile anche la carta di credito gratuita. Ci sono poi bonifici gratis, anche istantanei.Da notare, inoltre, che scegliendo Conto Premium di illimity è possibile accedere al Conto Deposito con interessi al 5,3% per un investimento di 36 mesi.

Aprire il conto corrente di illimity è semplicissimo: basta collegarsi al sito ufficiale tramite il link qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’apertura.

Conto Premium di illimity: tanti vantaggi a costi ridotti

Scegliendo il conto corrente di illimity, dal costo di appena 7 euro al mese, è possibile accedere a un’offerta bancaria ricca di vantaggi. Per i risparmiatori che scelgono illimity, infatti, troviamo:

carta di debito gratuita con prelievi gratis per transazioni superiori ai 100 euro

per transazioni superiori ai 100 euro carta di credito gratuita (disponibile su richiesta del cliente)

(disponibile su richiesta del cliente) bonifici ordinari e istantanei gratis

giacenza remunerata al 2,5% fino al 31/12/2024

imposta di bollo a carico della banca

accesso al Conto Deposito: scegliendo un deposito di 36 mesi è possibile ottenere interessi al 5,3% (si tratta del tasso di interesse lordo); ogni 10.000 euro investiti in questo conto si ottengono 1.176 euro di interessi netti a fine investimento; sono disponibili anche investimenti svincolabili e/o di durata inferiore

Per completare l’apertura di Conto Premium di illimity bank è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, tramite il sito ufficiale della banca accessibile dal link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.