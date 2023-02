Interessi al 4% scegliendo il CONTO a ZERO SPESE di Banca Mediolanum

La nuova promozione di Banca Mediolanum consente l’accesso ad interessi del 4% garantendo la possibilità ai risparmiatori di incrementare il valore della propria liquidità. La promozione riguarda il conto corrente SelfyConto. Per tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto, infatti, c’è la possibilità di accedere ad un pacchetto davvero conveniente.

Banca Mediolanum, infatti, propone un conto corrente a zero spese e, per chi accredita lo stipendio, un tasso di interesse del 4% sulle somme vincolate a 6 mesi. C’è tempo fino a fine febbraio per sfruttare la promozione completamento l’apertura del conto. Tutti i dettagli sono disponibili al link qui di seguito.

Interessi al 4% con SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco come funziona la promozione

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente a zero spese che si caratterizza per:

canone annuo azzerato per il primo anno (invece di 3,75 euro) e azzerabile successivamente; per gli Under 30 il canone è sempre azzerato

(invece di 3,75 euro) e azzerabile successivamente; per gli Under 30 il canone è sempre azzerato carta di debito gratuito con possibilità di pagamenti e prelievi senza commissioni in area Euro

con possibilità di pagamenti e prelievi senza commissioni in area Euro tutte le operazioni bancarie (bonifici, F23, F24 e altro) sono senza commissioni

(bonifici, F23, F24 e altro) sono possibilità di richiedere la Carta di Credito al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

Per tutti i nuovi clienti c’è un tasso di interesse del 4% sulle somme vincolate per 6 mesi. Per sfruttare la promozione è sufficiente completare l’apertura del conto corrente e impostare l’accredito di stipendio. Con questa promozione, ogni 10 mila euro depositati garantiranno un guadagno netto di 138 euro. Si tratta, quindi, di uno strumento utilissimo contro l’inflazione per far fruttare il proprio denaro custodito in sicurezza nel conto corrente.

Per sfruttare la promozione è possibile fare riferimento al sito di Banca Meidolanum, linkato qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.