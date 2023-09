Interessi al 4% e 200€ di Buono Amazon: solo con il Conto Crédit Agricole

Aprire un nuovo conto corrente oggi conviene di più: il Conto Online di Crédit Agricole, infatti, è una delle soluzioni più vantaggiose del momento sul mercato bancario. Il conto in questione ha canone zero, una carta di debito abbinata, con possibilità di prelievi gratis, bonifici gratis e aggiunge una serie di vantaggi che fanno la differenza.

Con il Conto Online di Crédit Agricole è possibile accedere al Conto Deposito con interessi al 4% per 9 mesi oltre che ricevere 200 euro di Buono Amazon in regalo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto, in modo da accedere subito al sito ufficiale di Crédit Agricole.

Conto Crédit Agricole: è il conto su cui puntare oggi

Scegliere il Conto Online di Crédit Agricole garantisce tanti vantaggi:

il canone è zero

c’è una carta di debito con canone gratuito per due anni (poi 24 euro all’anno) e prelievi gratis da ATM Crédit Agricole (per un anno anche da tutti gli altri ATM in Italia

con canone gratuito per due anni (poi 24 euro all’anno) e da ATM Crédit Agricole (per un anno anche da tutti gli altri ATM in Italia i bonifici sono gratis

è possibile accedere al Conto Deposito con interessi al 4% per 9 mesi

è possibile richiedere la carta di credito, la carta prepagata e tutti gli altri servizi proposti da Crédit Agricole

Per i nuovi clienti che scelgono Crédit Agricole ci sono 200 euro di Buoni Amazon:

50 euro all’apertura del conto

50 euro attivando il Conto Deposito abbinato al conto corrente

fino a 100 euro di cashback sui pagamenti con carta di debito; per ottenere l’importo massimo è necessario effettuare almeno 1.000 euro di transazioni nei primi 60 giorni; con più di 500 euro si riceve un buono di 50 euro e con più di 250 euro uno di 25 euro

Aprire il Conto Online di Crédit Agricole è semplicissimo: basta seguire una veloce procedura online, accessibile direttamente dal link qui di sotto. La promozione è valida solo per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.